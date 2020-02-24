جيجي حديد تدافع عن زين مالك بشدة: لا يكترث لهرائك وقباحتك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تمر سوى فترة وجيزة منذ آخر لم شمل بين جيجي حديد وزين مالك، ليبدأ الثنائي في مواجهة بعض الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه المرة جاء زين في مرمى الهجوم.

وتعرض زين 27 عاما إلى هجوم حاد من اليوتيوبر الأمريكي الشهير "جيك بول"، والذي أساء إليه في تغريدة أمس الأحد وادعى أن زين أوشك على التعدي عليه جسديا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال "جيك" في تغريدته: "أوشكت على التورط في شجار مع زين من فرقة ون دايركشن لأنه تافه وأسلوبه سيىء وصاح في وجهي دون سبب، رغم كوني لطيفا معه"، وأضاف في تغريدته قائلا: "زين، إذا كنت تقرأ هذه التغريدة، فلتتوقف عن الغضب لأنك جئت بمفردك لغرفة فندقك اللعينة".

كما هو متوقع، أثارت التغريدة غضب جيجي للغاية، والتي سرعان ما تدخلت مدافعة عن حبيبها، وردت على جيك بالقول: "هل ذلك لأنه لم يكترث للتسكع معك ومع فريقك المثير للحرج من اليوتيوبرز؟".

Advertisements

وأضافت: "لقد كان برفقة أصدقائه كملك محترم ولأنه لديه أنا، إنه لا يكترث لهرائك وقباحتك، فلتخلد إلى النوم".

في حين أنه ليس واضحا متى حدثت تلك المواجهة بين زين وجيك، إلا أنه يذكر أن كليهما حضرا مباراة الملاكمة بين تايسون فيوري وديونتاي وايلدر، والتي أقيمت يوم السبت في فندق "إم جي إم غراند" في لاس فيغاس.

وحتى الآن، لم يرد أي من جيجي وزين على طلب الصحيفة للتعليق على تغريدة جيك وما حدث.

يأتي دفاع جيجي عن زين بعد أيام فقط من كشفها عن استعدادها لتكوين أسرة مع زين وأن تصبح أما، وكشفت خلال اللقاء عن أنها قد لا تستمر في العمل كعارضة أزياء من أجل الاستقرار وتكوين أسرة، كما أوضحت أنها تحب العيش بعيدا عن صخب المدينة، حيث إنها تملك مزرعة خارج نيويورك تحبها وتفضل الاستمتاع بوقتها هناك برفقة العائلة والأصدقاء.

وكان ذلك اللقاء المثير هو الأحدث لجيجي منذ أن استأنفت علاقتها مع زين خلال شهر يناير الماضي، بعد الانفصال أكثر من مرة.