«بين بحرين» ينافس في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية

ينافس الفيلم الروائي بين بحرين للمخرج أنس طلبة ضمن فعاليات الدورة 68 لـمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، ويُعرض الفيلم يوم الثلاثاء 3 مارس الساعة 6 مساءً بمقر المركز في وسط البلد. وكان الفيلم قد فاز مؤخراً بجائزة أفضل أفيشمن مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية.

وكان الفيلم قد فاز بجائزتيّ أفضل إخراج لأنس طلبة، وجائزة أفضل سيناريو من مهرجان تازة الدولي لسينما التنوع بالمغرب، وأفضل فيلم روائي، وجائزة الإنجاز الفني في السيناريو من مهرجان بروكلين السينمائي، وجائزتي نوت لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، وأفضل إخراج المقدمة من نقابة المهن السينمائية، وذلك في عرضه الأول بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

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