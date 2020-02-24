قصي خولي يكشف سر إخفاء زواجه

حل الفنان السوري قصي خولي ضيفا على الإعلامية ميساء مغربي في حلقة مسجلة من خلال برنامج دبي كروز وكشف عن أسباب إخفاء خبر زواجه وانجابه عن جمهوره. وبرر قصي خولي الامر قائلا : " حياتي الشخصية ملكي وفي بعض الاحيان لابد من الاحتفاظ ببعض الأمور لانفسنا وهذا الأشياء حساسة لابد مشاركتها مع عائلتي الصغيرة وانا لدي مملكتي الخاصة ". وأكد قصي خولي ان قرار إخفاء خبر الزواج كان متفقا عليه من قبل الطرفين وليس من جانبه فقط. كانت التونسية مديحة الحمداني قالت انها تتعرض لظروف صعبة هي وابنها بسبب زوجها الذي أكد رواد "سوشيال ميديا" أنه قصي خولي، الذي أعلن منذ أشهر أنه أصبح أبا ولم يكشف عن هوية زوجته. وكشفت مديحة الحمداني أنها تعرفت على قصي في 2014 عن طريق عملها في دبي، لافتة إلى أن كل زملائها يعرفون الحقيقة. مديحة الحمداني تونسية الجنسية وفي العقد الرابع من عمرها، وتعيش في ولاية واشنطن الامريكية، واستقرت في دبي لفترة طويلة حيث كانت تعمل بإحدى الشركات، ومسلمة الديانة في حين ان قصي خولي مسيحي.

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