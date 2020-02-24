أنغام تبدأ تسجيل أغاني ألبومها الجديد‬

بدأت الفنانة أنغام تسجيل أغاني ألبومها الجديد، الذي تتعاون فيه مع زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم موزعًا، ومشرفاً عامًا، استعدادًا لطرحه في الصيف المقبل .
وتتعاون أنغام بألبومها للمرة الأولى مع الشاعر عمرو يحي، بعد تعاونه مع الفنان تامر عاشور بأغاني "متختلفيش" و"ماشفناش خير".
وتغني أنغام أيضا للمرة الأولى من ألحان أحمد الناصر، الذي سبق وقدم مع الفنان عمرو دياب أغنية "كان كل حاجة" بألبوم "شفت الأيام".
ومن المقرر أن تتعاون أنغام في ألبومها مع الشعراء والملحنين، صابر كمال، أحمد المالكي، محمد مدين، مصطفى العسال، أمير طعيمه، أيهاب عبد الواحد،عزيز الشافعي، ومحمد يحي.
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