شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس يكشف كواليس حواره لصحيفة إنجليزية بشأن محمد صلاح وليفربول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصلت الصحيفة الإنجليزية "ليفربول ايكو" مؤخراً مع الفنان محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس في حوار مطول أجرته معه علي هامش زيارته إلي إنجلترا ومشاهدته إحدى مباريات فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي حيث التقط بعدها عدة صور مع النجم المصري محمد صلاح نشرها عبر حسابه علي موقع انستجرام.

أوس أوس كشف كواليس هذا الحوار خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أكد فيها علي أن ذهابه إلي إنجلترا جاء بغرض الاحتفال بأعياد الكريسماس هناك، والذي قرر أن يشاهد خلالها مباراة لفريق ليفربول، وبالفعل تمكن من ذلك ثم أخبر محمد صلاح عن موعد سفره نظراً لعلاقة الصداقة التي تجمعهما معاً منذ سنوات.

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أوس أوس أضاف أن صداقته بصلاح تعود إلي حوالي ست سنوات، منذ زيارته إلي معسكر منتخب مصر وقتها في أحد المباريات، ثم تعرف آنذاك علي صلاح ومن ثم أصبحوا أصدقاء حتي الآن، خاصة أن صلاح وقتها أكد علي حد قول أوس أوس علي متابعته لأعماله.

وأضاف أوس أوس أن الصحيفة الإنجليزية التابعة لفريق ليفربول الإنجليزي تواصلت معه من أسبوع ثم اتفقت معه علي إرسال الأسئلة التي تطرقت إلي علاقته بـ مو صلاح وعما إذا كان يطمح في الاتجاه للتمثيل في إنجلترا فيما بعد، وغيرها من الأمور التي تطرقت إلي نادي ليفربول وتشجيع المصريين له بسبب وجود صلاح ضمن صفوفه.