شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح زكى يتولى إخراج مسلسل "ولاد امبابة" خلفا لحاتم صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرالقائمون على مسلسل "ولاد امبابة" على المخرج ممدوح زكى لكى يتولى مهمة إخراج المسلسل بدلا من حاتم صلاح الدين حيث انتهى زكى من تصويرعدد من مشاهد العمل داخل إحدى الاستديوهات بالهرم، ويراهن على العمل بقوة نظرا للقصة التى يتناولها ويعتبرها جديدة على الدراما المصرية كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ويشارك فى المسلسل كل من الفنان سميرغانم وفريدة سيف النصر وسعد الصغير وأحمد شيبة ومراد فكرى ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى وعبد الله مشرف ومحمد فاروق وهانى الأسمر وعمرو رمزى وأيمن منصور ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين وآخرون، من تأليف أيمن بكرى، ومن المقرر طرحه فى موسم رمضان المقبل، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية.

من ناحية أخرى انتهى ممدوح زكى من تصوير عدد كبير من مشاهد فيلم "الموقف" بطولة الفنان الراحل طلعت زكريا الذى توفى قبل انتهاء مشاهده وتدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن ومن بطولة عايدة رياض وإيناس النجار وريكو وحسن عبد الفتاح وأيمن قنديل ومنير مكرم وريكو ومحمد شرف ونادية العراقية ومحمد رضا إخراج ممدوح زكى.

وظهرت مؤخرا الفنانة فريدة سيف النصر فى أحداث مسلسل "حواديت الشانزليزيه" التى تم طرحه وحقق نجاحا كبيرا، بدور كفيفة ومن السكان الرئيسيين فى البنسيون الذى تدور فيه أغلب أحداث المسلسل، وعلى دراية وعلم كاف بالشخص الذى قام بقتل بطل العمل إياد نصار وهى الشخصية الأولى التى يظهر بها نصار الرجل الذى من عائلة الباشوات ومتزوج من داليا مصطفى، ويُقتل فى الحلقات الأولى، قبل ظهور الشخصية الثانية حيث يعمل مديرا فى البنسيون.

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من ناحية أخرى عرض للفنان سمير غانم مؤخرا مسرحية "الزهر لما يلعب" ويشارك فى بطولتها إيمى طلعت زكريا، ورضا حامد، ديكور حازم شبل، أغانى إسلام عفيفى، ألحان هانى فاروق، توزيع موسيقى: محمود صادق، استعراض أحمد يونس، ملابس هالة الزهوى، إخراج طارق الأبيارى نجل منتج ومؤلف العرض أحمد الإبيارى وهو يخوض أولى تجاربه الإخراجية.