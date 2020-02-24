شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب حرائق استراليا..مايلي سايروس تشارك فى حفل الإغاثة الخيرية مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك النجمة العالمية مايلي سايروس في حفل الإغاثة الخيرية " bushfire relief concert" و الذي من المقرر إقامته في ملبورن شهر مارس المقبل، وهو الخبرالذي تداولته الكثيرمن المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها " نويز "، ويشارك في الحفل عدد كبير من نجوم الغناء العالمين، ومن أبرزهم ليل ناس أكس والفريق الأسترالي The Veronicas ، و DJ Seb Fontaine .



مايلي مايلي

و من المقرر أن يقام الحفل بهدف جمع التبرعات ورفع روح التوعية بضرورة الإغاثة بسبب الكوارث التي سببتها الحرائق الأسترالية، و يقام الحفل يوم الجمعة 13 مارس في ملعب ليكسايد في ملبورن.

و أشار موقع " نويز " أن عائدات بيع التذاكر ستذهب إلى الجمعيات الخيرية الأسترالية التي تعمل على استعادة الغابات والحياة البرية والمجتمعات المتأثرة بالحرائق.



بوستر الحفل بوستر الحفل

يذكرأن في نهاية شهر يناير الماضي تم الانتهاء من إجراءات طلاق النجمة العالمية مايلي سايروس ونجم هوليوود الشهير ليام هيمسورث، وهو الخبر الذي تداولته عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة و منها " جاست جيرد " وجاء هذا الخبر محبط للكثير من محبي و عشاقي النجمين حيث كانوا يأملون في أن عود علاقتهما جيدة مثل زي قبل، وذلك بالرغم أن كل من النجمين يعيش الآن قصة حب مع طرف آخر ، حيث ترتبط مايلي حاليا مايلي بكودي سيمبسون ، بينما يعيش ليام قصة حب قوية مع جابريلا بروكس و يظهرا معا بعدد من الصور التي سجلتها عدسات مصوري " البابارتزي" .