شكرا لقرائتكم خبر عن محامية قتيل فيلا نانسى عجرم:قاضى التحقيق بجبل لبنان يوافق على تسليم جثة الشاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت ريهاب بيطار، وكيلة أسرة قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، السورى محمد الموسى، أن قاضى التحقيق الأول فى جبل لبنان، وافق على تسليم جثة الشاب القتيل.

وكتبت الصفحة الرسمية للمحامية على فيسبوك: "صرح الأستاذان وائل شريف ورهاب بيطار أنه قد تمت موافقة قاضى التحقيق الأول بجبل لبنان على تسليم الجثة بناء على طلبنا، وبعد انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الشأن، بحيث أنجزت اللجنة الطبية تقريرها بعد الكشف على الجثة وسلمته إلى دائرة قاضى التحقيق".



رهاب بيطار

وكانت رهاب بيطار، أعلنت تقديم طلب إعادة تمثيل الجريمة من قبل فادى الهاشم، وذلك فى فيلا نانسى عجرم مسرح الجريمة، مؤكدة أنها طعنت بكل الإجراءات التى تمت بملف القضية قبل وصول الملف إلى قاضى التحقيق تحت بند الادعاء عليهم أمام القضاء.

وقالت رهاب، عبر صفحتها على فيس بوك: "هذا وقد طعنا بكل الإجراءات التى تمت بملف القضية قبل وصول الملف الى قاضى التحقيق تحت بند الادعاء عليهم أمام القضاء".

Advertisements

وكشفت المحامية: "لقد تقدمنا إلى القاضى منصور بطلب إعادة تمثيل الجريمة من قبل فادى الهاشم وذلك فى فيلا نانسى عجرم حيث مسرح الجريمة".

و أثارت النجمة اللبنانية نانسى عجرم الجدل أمس بعد احتفالها بعيد ميلاد صديقها الإعلامي "إيلى أبو نجم"، والذى أثارت صورته معها ومع زوجها من قبل الشكوك حول علاقتهما بقتيل منزلها بسبب التشابه الكبير بينهما، حيث نشرت مجموعة فيديوهات لاحتفالها بعيد ميلاده عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها: "مش كل يوم الله بيهدينا رفيق وانت أحلى رفيق".

واعتبر العديد من المتابعين أن خطوة نانسي رد مباشر ولو بعد فترة من انتشار شائعة التشابه بين إيلي والشاب المقتول، لافتين إلى أنها تحاول إنهاء كل الثغرات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لإدانة زوجها.

ويوما تلو الآخر تظهر تحقيقات قضية اقتحام فيلا نانسى عجرم وزوجها الدكتور فادى هاشم المتهم بقتل الشاب السورى محمد الموسى تفاصيل جديدة، آخرها ما أفصح عنه موقع قناة LBCI اللبنانية، ونشر الموقع معلومات نقلاً عن جهات معنية اطلعت على "داتا الاتصالات" الخاصة بالقتيل وأفراد عائلة الهاشم، ومنها إجراء بحث على محرك البحث "جوجل"، حول شخصية نانسى عجرم وزوجها ومكان سكنها وتفاصيل منزلها.