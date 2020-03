شكرا لقرائتكم خبر عن جاستين بيبر يتفوق علي الفيس بريسلي بعد 59 سنة .. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع النجم العالمي جاستين بيبر أن يحقق نجاح جديد لم يتوقعه الكثيرين و خاصة أنه ابتعد فترة طويلة عن الموسيقي والغناء حتي أن البعض توقع أنه لن يعود من جديد للغناء، إلا أن بيبركسر كل التوقعات، فقد تصدر الألبوم السابع لجاستن بيبروالذي يحمل اسم " Changes " مخطط بيلبورد الأمريكي متفوقا على رقم قياسي سجله النجم العالمي إلفيس بريسلي قبل 59 عاما .

فالآن النجم الكندي جاستين بيبرهوأصغر مغني يطلق سبعة ألبومات ناجحة وفي الصدارة وهو بعمر الـ 25 عاما، في حين كان الفيس بريسلي في الـ 26 من عمره عندما تصدرالرسومات البيانية بألبومه السابع " Blue Hawaii " في عام 1961.

و أشار موقع " bbc " أن ألبوم " Changes " وهو أول ألبوم لـجاستين اطلقه منذ أربع سنوات باع 231،000 نسخة الأسبوع الماضي للوصول إلى المركز الأول، وتصدر الألبوم الرسومات البيانية في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي.

يذكر أن جاستين بيبر حل مؤخرا ضيفا علي برنامج " Carpool Karaoke " مع المذيع جيمس كرودن حيث غني بيبر و جيمس أغنية " Yummy " التي أطلقها جاستين بيبر البالغ من العمر ( 25 عاما ) في شهر يناير الماضي، وحملت الحلقة جرعة كبيرة من خفه الظل، حيث ظهر جاستين بيبر و هو يقوم بتعليم كوردن بعض حركات كليب " Yummy " و التي حاول جيمس تقليدها عدة مرات خلال الحلقة ، كما غني الثنائي أيضا عدد من أشهر أغنيات بيبر و من أبرزهم " Love Yourself " و " One Less Lonely Girl " .