تعليق ساخر من محمد هنيدي على موجة الأمطار..فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: تعليقا على موجة البرد والأمطار التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، نشر الفنان محمد هنيدي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، من مسلسله الكارتوني "سوبر هنيدي". وكتب "هنيدي": "الدنيا برد يا عم خليل". مسلسل "سوبر هنيدي" هو برنامج كارتوني مكون من 4 أجزاء، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم طلعت زكريا، حنان ترك، حسن حسني، علاء مرسي، ومن تأليف عمر طاهر، وإخراج شريف جمال.

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