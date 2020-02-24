أول رد لقصي خولي على مديحة الحمداني: "نعم زوجتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بعدما أثار مقطع فيديو للتونسية مديحة الحمداني، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول زواجها من الفنان السوري قصي خولي.

أكد "خولي" في تصريح لمجلة "زهرة الخليج"، أن "الحمداني" هي زوجته ووالدة ابنه، ويكن لها كل الاحترام والتقدير.

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وتابع: "لن أخوض أي معارك في وسائل الإعلام بقضايا شخصية وخاصة".

وكانت مديحة الحمداني قد أثارت الجدل، بعدما نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، تؤكد فيه زواجها من الفنان قصي خولي، وأنها تحملت على مدار عام إهانات وشتائم من الجمهور الذي وصفها بـ "بنت الشوارع".

كما قالت "مديحة" في الفيديو إن "قصي" لا يهتم بشأنها، ولا يرعى ابنهما "العميد جونيور"، ولا يعلم عنه شيء منذ عدة أشهر.