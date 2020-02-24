محمد حاتم محامي يساعد أهل منطقته في "سلطانة المعز" برمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك الفنان محمد حاتم في السباق الرمضاني المُقبل، من خلال مسلسل "سلطانة المعز"، بطولة الفنانة غادة عبدالرازق.

يجسد حاتم دور "سلام" محامي، وهو الشقيق الأصغر لغادة عبدالرازق، ويحبه أهل منطقة المعز، لأنه لا يتردد في مساعدتهم بدون مقابل.

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وتدور أحداث مسلسل سلطانة المعز في إطار درامي شعبي، إذ تقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها. والمسلسل من إخراج محمد بكير وتأليف إياد إبراهيم.

محمد حاتم انتهى من تصوير دوره في مسلسل "بخط الأيد"، بطولة الفنان أحمد رزق، وقدم خلاله دور الطبيب "وسام"، مساعد دكتور التخدير، والعمل يُعرض يوميًا على قناة DMC.

يُذكر أنه من المقرر أن يتسلم محمد حاتم اليوم جائزة أفضل ممثل صاعد عن دوره في فيلم "لما بنتولد" في مسابقة السينما المصرية التي تقيمها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما والتي تُقام فعالياتها في دار الأوبرا المصرية.