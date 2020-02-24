مركز السينما العربية يسلم شيراز العتيري جائزة شخصية العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حصلت شيراز العتيري، التي تولت مؤخرًا منصب وزيرة الثقافة في تونس، على جائزة شخصية العام العربية السينمائية؛ تقديراً لإسهاماتها في صناعة السينما التونسية.

اعتذرت شيراز عن عدم الحضور، بسبب المهام الموكلة إليها حديثًا بعد توليها وزارة الثقافة، وألقت كلمة وتفاعلت مع الحاضرين عبر سكايب، وقالت "الأفكار لها أجنحة لا يستطيع أحد أن يمنعها من الطيران، هكذا قال يوسف شاهين وهكذا دأبت على العمل منذ أن كلفت بمهامي في عالم السينما. عالم سحري أبهرني وجعلني أرى صعوبة البدايات وجمال النهايات. عالم كُلفت فيه بالموازنة بين اندفاع الإبداع الفني من جهة ورصانة وحوكمة الإدارة من جهة أخرى وذلك لتجسيد أفكار آمنت بها".

وتابعت "عملت على احترام كل فكرة وتشجيعها ودعمها مادياً ومعنوياً، دون إقصاء أو أحكام مسبقة وساهم معي في إنجاحها شركاء من العالم العربي وأوروبا وأفريقيا، لا يفوتني أن أشكرهم في هذه المناسبة على ثقتهم ودعمهم. ولعل هذا التكريم من طرف مركز السينما العربية لدليل على أني وفقت في ذلك، وما التكليف الجديد الذي شرّفت به في بلدي الحبيب تونس كوزيرة للثقافة لحافز آخر بأن أواصل بنفس العزيمة والثبات لخدمة الفكرة والإبداع في كل المجالات الثقافية دون إقصاء أو تمييز، واعيةً بأهمية الدور المواطني والاجتماعي للثقافة ومساهمة في ازدهار تونس وانفتاحها على العالم، وأعول على كل شركائنا في إنجاح هذا المشروع".

واختتمت "شكرا لمركز السينما العربية، شكرا هوليوود ريبورتر، وشكرا لحضوركم جميعا لمشاركتي هذه اللحظات الجميلة. عاشت تونس سيدة نفسها".

الجائزة من تقديم مجلة هوليوود ريبورتر، خلال حفل استقبال أقامه مركز السينما العربية على هامش فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي، وشهد حضور ضيوف المهرجان من صناع السينما وممثلي هوليوود ريبورتر وماتيس فوتر نول مدير سوق الفيلم الأوروبي بمهرجان برلين.

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وقالت الناقدة ديبوراه يانج من هوليوود ريبورتر "من المميز أن تكون امرأة هي الفائزة بجائزة شخصية العام العربية السينمائية. شيراز حققت إنجازات كبيرة في صناعة السينما التونسية، وما حققته مصدر إلهام للجميع".

المحلل السينمائي علاء كركوتي الشريك المؤسس في مركز السينما العربية ورئيس مجلس إدارة شركة MAD Solutions ، تحدث قائلاً "الهدف من جائزة شخصية العام العربية السينمائية هو تسليط الضوء على الفاعلين الحقيقيين من السينمائيين العرب في صناعة السينما المحلية والدولية، وهم من لديهم تأثير كبير حقيقي وقد لا يكونوا معروفين للكثير، وشيراز العتيري واحدة من أهم هؤلاء الفاعلين. لم تتمكن شيراز من الحضور اليوم بعد أن تولت منذ يومين منصب وزيرة الثقافة التونسية، وهي المرأة الثالثة التي تشغل هذه الوزارة في العالم العربي، بعد نورة الكعبي في الإمارات وإيناس عبدالدايم في مصر".

قدمت شيراز العتيري العديد من الإسهامات للسينما التونسية خلال فترة الثلاثة سنوات التي تولت فيها منصب مديرة المركز الوطني للسينما والصورة في عام 2017 وحتى نوفمبر 2019. إذ أسست برنامج سنتو للتعاون المشترك الذي يركز على تطوير مشروعات الأفلام العربية والأفريقية في مرحلة التأليف، كما يروّج لعمليات الإنتاج المشترك بين دول المغرب العربي ودول أفريقيا التي تقع جنوب الصحراء الكبرى. وأنشأت أيضاً منصة الفيلم العربي ضمن فعاليات مهرجان منارات التي تدعم عمليات الإنتاج السينمائي لمشاريع أفلام المخرجين العرب الصاعدين.

كما تمتلك شيراز خبرة طويلة في مجال التكنولوجيا، إذ حصلت على الدكتوراه في علوم الحاسب الآلي بتخصص نظم معلومات وتنقيب البيانات من المدرسة الوطنية للعلوم الإعلامية في عام 2004، وفي الفترة من 2006 حتى 2011 ترأست المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة. أثرت خلفيتها في دراسة علوم الحاسب الآلي على شغفها تجاه السينما، فأطلقت منصة قرطاج ديجيتال ضمن فعاليات أيام قرطاج السينمائية، وتجمع المنصة بين خبراء الأفلام والتكنولوجيا لاكتشاف طرق جديدة للسرد القصصي من بينها تقنيات الواقع الافتراضي والمؤثرات البصرية. كما أسست مختبر الإبداع الرقمي الذي يخلق مساحة لاستيعاب الشباب التونسي المهتم بالمجالات الإبداعية.

وفي العام الماضي كان مركز السينما العربية وهوليوود ريبورتر، قدما جائزة شخصية العام العربية السينمائية إلى المنتج والمؤلف محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وقبله قُدمت الجائزة في 2018 إلى عبدالحميد جمعة رئيس مهرجان دبي السينمائي الدولي ومسعود أمر الله آل علي المدير الفني للمهرجان، وتأتي الجائزة ضمن استراتيجية مركز السينما العربية للترويج لصناعة السينما العربية على المستوى الدولي، ودعم صُناع السينما العربية.