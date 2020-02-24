زوج والدة هيثم زكي يهاجم الإبراشي وأشرف زكي: "شهروا بابني وسأقاضيهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلن الخبير السياحي عز الدين بركات، زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد، ووالد رامي، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، اعتزامه مقاضاة الإعلامي وائل الإبراشي ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، بسبب حلقة أمس من برنامج "التاسعة"، والتي خُصصت للحديث عن مقتنيات الفنان الراحل.

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، اتهم "عز الدين بركات"، الذي يعيش في المملكة المتحدة، الثنائي بالتشهير بنجله، قائلا: "الحلقة خُصصت للإساءة لنجلي رامي.. مين إدى وائل الإبراشي الحق إنه يروح، ويصور الحاجات دي، هاخد إجراء قانوني ضد الاتنين، لأن اللي حصل في الحلقة إساءة وتشهير لشخص رامي".

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وأضاف: "الواحد لازم يحاسب على الكلمة اللي بيقولها، أسوأ حاجة إن إحنا عندنا بعض إعلاميين بروفشينال أوي في إنهم يتصيدوا لبعض المصريين".

كان الإعلامي وائل الإبراشي، عرض أمس الأحد، بعض مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي، التي تُركت مهملة داخل مكتبه بالهرم الذي باعه رامي بركات، شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، من والدته الفنانة هالة فؤاد.

وقال نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي خلال الحلقة إنه سيقاضي شقيق الفنان هيثم أحمد زكي من والدته بعدما قام الأخير ببيع الشقة التي كان يملكها الراحل هيثم وتتضمن رسائل خاصة بوالده، ووثائق وملابس لشخصيات أفلامه ومن بينها فيلم السادات وغيره.