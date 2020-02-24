صبور أبو الدهب يشارك بـ "الموت البطيء" ضمن برنامج الأبواب المغلقة

يستعد الفنان الشاب صبور أبو الدهب لعرض حلقة "الموت البطيء" ضمن برنامج الأبواب المغلقة، الذي يقدمه الإعلامي جورج قرداحي.

ويجسد صبور شخصية شاب يدعى مصطفى يعمل بمحل

منظفات ويحب أحد العملاء وتدعى سلمي، وعندما يقبل على الزواج منها يرفض والدها نظرًا لظروفه المادية ويريد أن يزوجها لآخر يبلغ من العمر ٥٠ عامًا وعند رفض الفتاة يقرر الوالد تعذيبها حتى تتوفى.

يذكر أن برنامج "الأبواب المغلقة" يذاع عبر شبكة on e الفضائية، تقديم الإعلامي جورج قرداحي، إخراج رامي رزق الله، إنتاج سينرجي.