خبيره التسويق الإليكتروني تكشف طرق علاج ادمان وسائل التواصل الإلكترونى

تناقس إيمي إبراهيم خبيره التسويق الإلكتروني، والمتخصصة في وسائل التواصل الإجتماعي عن ادمان وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال كتابها الجديد الذى يحمل عنوان"متصدقش السوشيال ميديا"

و قالت"إيمى" ان شبكات التواصل الاجتماعى أصبحت هي المحرك الأعظم لسلوكيات الكثير منا بل و تصنع نشاطه اليومي و العامل

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الأكثر تأثيرا فيه، الأمر الذى وصل إلى حد الإدمان، حيث أصبح مصطلح الإدمان شائع و مرتبط مع استخدام شبكات التواصل الاجتماعى واعتماد الشخص عليها، بل وأن المراكز المعنية بدراسة المجتمعات والسلوكيات البشرية تهتم بتقديم العلاج لهذا النوع من الإدمان السلوكى الجديد.

أصبح يؤثر تأثيراً مباشراً على بنية المجتمع وتماسك الأسرة، وأصبحت هذه المراكز تهتم بتقديم العلاج لهذا

النوع من الإدمان السلوكى الجديد .

ومن هنا أصبح العلاج هدف وغاية تشغل بال الكثير من الأسر والمجتمعات فى مختلف بلدان العالم ولاسيما باستمرار هذا السلوك الإدمانى على مدار فترة طويلة من الزمن يعيق من قدرة المجتمعات على التطور.