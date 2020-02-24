خبيره التسويق الإليكتروني تكشف طرق علاج ادمان وسائل التواصل الإلكترونى

تناقس إيمي إبراهيم خبيره التسويق الإلكتروني، والمتخصصة في وسائل التواصل الإجتماعي عن ادمان وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال كتابها الجديد الذى يحمل عنوان"متصدقش السوشيال ميديا"
و قالت"إيمى" ان شبكات التواصل الاجتماعى أصبحت هي المحرك الأعظم لسلوكيات الكثير منا بل و تصنع نشاطه اليومي و العامل
أصبح يؤثر تأثيراً مباشراً على بنية المجتمع وتماسك الأسرة، وأصبحت هذه المراكز تهتم بتقديم العلاج لهذاالنوع من الإدمان السلوكى الجديد .
ومن هنا أصبح العلاج هدف وغاية تشغل بال الكثير من الأسر والمجتمعات فى مختلف بلدان العالم ولاسيما باستمرار هذا السلوك الإدمانى على مدار فترة طويلة من الزمن يعيق من قدرة المجتمعات على التطور.
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