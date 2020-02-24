تعرّف على موعد حفل حماقي المقبل

يستعد المطرب محمد حماقي لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا، باستاد الجوهرة بجدة يوم 5 شهر مارس، ومن المتوقع حضور عدد كبير من الجماهير علىخشبة المسرح.
الجمهور على خشبة المسرح، منها: "وادي حالي معاك، من قلبي بغني، أحلى الناس".. وغيرهم.
من المقرر أن يقدم حماقي خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها وتنال إعجاب
يذكر أن أغنية "عارف بحبك ليه" آخر أعمال حماقى، ومن كلمات أمير طعيمة، ألحان تامر على، وتوزيع تميم.
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