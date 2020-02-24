يلتقي الفنان محمد حماقي بجمهوره السعودي من خلال حفله الغنائي في مدينة جدة، ضمن فعاليات مهرجان JTTX الموسيقي العالمي. ومن المقرر ان يقام الحفل يوم الخميس الموافق 5 مارس، بمشاركة الفريق الموسيقي الإيطالي الشهير Meduza، ومغني الراب الأمريكي Tyga. الأمريكي Tyga. ومن ناحية أخرى يحيي حماقي حفل غنائي آخر في القاهرة، على مسرح الجامعة الامريكية بفرعها بالتجمع الخامس، وذلك يوم الجمعة الموافق 6 مارس.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد يومين من إعلان الحفل..نفاد تذاكر حفل محمد حماقي بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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