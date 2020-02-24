ميرنا وليد - بيروت - أعرب الممثل المصري ​أحمد فهمي​ عن صدمته وحزنه الشديد لوفاة صديقه عمرو فهمي، السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أمس الأحد.

ونشر فهمي عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعهما، وعلّق عليها بالقول:"الله يرحم صاحبي وأخويا عمرو فهمي، عشرة العمر أنا مش مصدق".

ثمّ عاد ونشر صورة للراحل وعلّق عليها:"وداعا يا صديقي".

وكان توفي السكرتير العام السابق للاتحاد الافريقي لكرة القدم عمرو فهمي عن عمر الـ37 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان، حيث حرص عدد من النجوم على نعيه.

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كانت هذه تفاصيل خبر الموت يخطف صديق أحمد فهمي والأخير يعلّق:"أنا مش مصدق"-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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