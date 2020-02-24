سعد لمجرد يقترب من 3 مليون مشاهدة بـ "آسف حبيبي"

ميرنا وليد - بيروت - استطاع الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ و​فرقة الفناير المغربية​ ان يتخطوا الـ 3 مليون مشاهدة خلال يوم واحد فقط من خلال اغنية "​آسف حبيبي​" التي تم طرحها يوم أمس على يوتيوب، وقد صوّرت الأغنية على طريقة الفيديو كليب في مدينة مراكش خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وسبق للمجرد أن تعامل مع عضو الفناير محسن تيزاف في أغنيته الأخيرة " سلام" ، من حيث الكلمات والألحان والتوزيع.

الجدير ذكره ان سعد لمجرد كان قد احيا مؤخرا حفلا ضخما في دبي قدّم فيه باقة من اجمل اغنياته.

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