خاص الفن- رانيا عيسى نائبة في البرلمان اللبناني

ميرنا وليد - بيروت - تشارك الممثلة اللبنانية ​رانيا عيسى​ في رمضان 2020 في مسلسل اولاد آدم الى جانب الممثلة ماغي بو غصن والممثل مكسيم خليل وقيس الشيخ نجيب ودانييلا رحمة ونخبة كبيرة من الممثلين وستكون نائبة بالبرلمان من دون الكشف عما اذا كانت ستلعب دور النائبة الصالحة ام الفاسدة.

وتتلقى رانيا اصداء ايجابية على دورها حاليا في مسلسل العودة حيث تلعب شخصية "جنى" زوجة "ريان الذي يجسده الممثل رودريغ سليمان، وهي امرأة معذبة ومضطهدة، زوجها متعدد العلاقات مع النساء ويخونها فتعيش احاسيس مختلفة بين القوة والضعف والانتقام.