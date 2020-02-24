أوس أوس يرزق بمولوده الأول وهذا إسمه-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أعلن نجم مسرح مصر الممثل المصري محمد أسامة المعروف بإسم " ​أوس أوس​ " ولادة طفله الأول، إذ نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة له ظهر فيها وهو يقف أمام باب غرفة المستشفى حيث وضعت زوجته طفلهما، وهو محاط بالبالونات الزرقاء مع اسم الطفل على الباب خلفه، وبدا في غاية السعادة، وكتب:" "اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبه، وشفاء صدره ونور بصره. علي لله علي محمد اسامة".

يذكر ان "أوس أوس" يجسد شخصية عامل النظافة خلال أحداث مسلسل "اتنين في الصندوق" المقرر المنافسة به رمضان المقبل ويشاركه في البطولة الممثل حمدي الميرغني وصلاح عبدالله وبيومي فؤاد وانتصار وآخرين وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي.

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