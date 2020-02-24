محمد خيري يحيي سهرة طربية مميّزة في بيروت

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان السوري ​محمد خيري​ سهرة طربية مميّزة، ليل السبت الماضي في بيروت.

وقد تألّق خيري في الحفل وصدح صوته في الأرجاء، وأمتع الجمهور بأدائه لمجموعة متنوعة من الأغاني الطربية الأصيلة، التي تميّز بتأديتها كالعادة، الى جانب مجموعة من الأغاني الجديدة والمتنوعة التي أشعلت الأجواء فرحاً وبهجة حتى منتصف الليل.

وإختتم خيري وصلته الغنائية بأغنيته الجديدة "الحق عليك"، وشاركه الغناء ملّحن الأغنية نبيل خوري، وتفاعل الحضور معهما بشكل كبير.

يذكر أن أغنية "الحق عليك" من كلمات أحمد ماضي، ألحان نبيل خوري، توزيع باسم رزق، وتسجيل استوديو هادي شرارة، والكليب من إخراج روي عقيقي.

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