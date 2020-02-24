تراند اليوم : كواليس عرض المقتنيات النادرة للعندليب في مهرجان الفجيرة

عرض مهرجان الفجيرة للفنون الذي تستضيفه دولة الإمارات، مقتنيات نادرة وملابس خاصة للفنان عبدالحليم حافظ، وذلك ضمن متحف للفنان بإشراف من محمد شبانة، نجل شقيق “العندليب”.

قال شبانة في مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة إكسترا نيوز، إن فكرة عمل متحف للفنان الراحل كانت لديه منذ سنوات، وأن ما تم عرضه في متحف مهرجان الفجيرة ضم مجموعة منتقاة ومتنوعة ولكنها ليست كل شئ يخص الفنان الراحل، متابعًا أن الإقبال كان كبيرًا سواء عربيًا أو عالميًا وسط تفاعل واضح من جانب الحضور.

تابع أنه ينوي عمل عدد من المعارض لتقديم مقتنيات عبدالحليم لأنه فنان قدوة وله رحلة كفاح كبيرة، مشددًا على أنه منذ 42 عامًا ويتم الحفاظ على متعلقات عديدة للعندليب منها سياراته وأغنيات مكتوبة بخط يده، وسيتم تقديم هذه المقتنيات إلى الجمهور خلال الفترة المقبلة.

أكد نجل شقيق عبدالحليم حافظ، أنه تم عرض مذكرات صوتية لعبدالحليم حافظ وهو التسجيل الأخير له قبل سفره إلى لندن ووفاته حيث تحدث عن عدم زواجه بالفنانة الراحلة سعاد حسني وأسباب ذلك، كما تحدث عن علاقته بالرئيس جمال عبدالناصر وأنور السادات، بالإضافة إلى زملائه الملحنين ويتحدث أيضًا عن بدايته ومشوار حياته الفني والغنائي.