تراند اليوم : اليسا تفتح النار علي الحكومة اللبنانية بسبب فيروس كورونا

هاجمت المطربة الللبنانية اليسا الحكومة اللبنانية من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة ” تويتر ”

و قالت اليسا ” دولتنا وقحة.. ما عم لاقي كلمة تعبّر أكتر عن اللي عم بيصير. ”

و اضافت اليسا ” انشالله المنصابين جايين من الفاتيكان، وقّفو الرحلات من هونيك!! بس تا ما يزعل حزب الله ما منوقّف الرحلات من إيران وخلي كورونا ينغل بين هالعالم! ”

واشارت اليسا من خلال تغريدتها ” وفوق هيدا وكلو بيقولولنا الوقحين لا داعي للهلع! ”

من ناحية اخري انتهت الفنانة إليسا، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “عظيمة”، حيث تواجدت بالاستوديو بصحبة الملحن رحيم للانتهاء من الأغنية تمهيدًا لطرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.