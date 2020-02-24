تراند اليوم : محمد الشرنوبى يقرر طرح ألبومه الغنائى “زى الفصول الأربعة”

نشر الفنان محمد الشرنوبى من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ألبومه الغنائى “زى الفصول الأربعة” نقلا عن شركة Eearth production المنتجة للألبوم والتى تمتلكها سارة الطباخ.

يأتى ذلك بعد انتهاء الخلاف بينه وبين الأخيرة، الذى استمرت لعدة شهور.

وأعلنت غرفة صناعة السينما المصرية، انتهاء الخلاف بين المنتجة سارة الطباخ والفنان محمد الشرنوبى، وذلك بعد شهور من المشاكل بينهما.

وعقدت جلسة جمعت رئيس لجنة الشكاوى المنتج صفوت غطاس والمستشار القانوني للغرفة حسين هلال، والمدير التنفيدي للغرفة سيد شقرة والمنتج محسن علم الدين.

وجاء قرار الغرفة بعد الاطلاع على العقود والأوراق المقدمة من المنتجة سارة الطباخ بضروة استكمال محمد الشرنوبي لعقده مع «الطباخ» وهو ما أقره الأخير تفاديًا لعقوبات كبيرة كان سيتعرض لها.