قصر بـ20 مليون دولار للأمير هاري وميغان ماركل في لوس أنجلوس

ذكرت مصادر مقرّبة من الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، أنّهما يخطّطان لشراء قصرٍ ضخم بقيمة 20 مليون دولار في مدينة "ماليبو" في لوس انجلوس.

الزوجان اللذان يقيمان حالياً في كندا، لم يعرف ما إذا كان سيشتريان القصر للإجازات، أم أنهما سينتقلان نهائياً إلى الولايات المتحدة الأميركية.

من جهة ثانية، يبدو أن الملكة إليزابيث تريد معاقبة حفيدها وزوجته، بعد القرار الذي اتَّخذاه بالتخلي نهائياً عن الواجبات الملكية والذهاب للعيش في كندا..

فقد قال مصدر ملكي إنه "نظراً لأن دوق ودوقة ساسكس يتنحيان عن دوريهما كعضوين بارزين في العائلة المالكة، ويسعيان للاستقلال المالي فسوف يتعين مراجعة استخدام كلمة ملكي في هذا السياق".

ويحمل الموقع الإلكتروني الخاص بهما الاسم نفسه، كما يستخدمانه في علامتهما التجارية ومؤسستهما في الكتب والأدوات المكتبية والملابس، مثل أثواب النوم، والجوارب، والحملات الخيرية، وأدوات التدريب والرياضة، والرعاية الاجتماعية.

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يذكر أنه منذ أن أعلنا تخليهما عن واجباتهما الملكية، والابتعاد عن الأسرة المالكة في بريطانيا، بدأ الأمير هاري وزوجته ميغان حياةً جديدةً أقل تكلفة وأكثر خصوصية.

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