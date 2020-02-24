صور: ابنة حلا شيحا تخطف الأضواء في عيد ميلادها

خطفت الفنانة حلا شيحا الأضواء لدى احتفالها بعيد ميلادها ال 41 إذ ظهرت معها للمرّة الأولى ابنتها الصغرى.

وكان فريق عمل مسلسل حلا الجديد "دهب عيرة" قد أعدّ احتفالاً خاصاً لحلا بمشاركة نجمة المسلسل يسرا، وقد ظهرت ابنة حلا معها وقامت بقطع قالب الحلوى,

وقد نشرت حلا عبر حسابها على موقع إنستقرام عدة صور من الاحتفال وعلقت عليها قائلة: ٢٣ فبراير عيد ميلادي النهاردة كان من أجمل اللحظات في حياتي وسط فريق عمل مسلسل دهب عيرة رمضان ٢٠٢٠ انتاج العدل جروب فاجئوني بعد التصوير بإحتفال بسيط ليا.

وتابعت قائلة: بجد فرحت من قلبي وبشكرهم من قلبي ويارب تبقي سنة جميلة علينا كلنا انا متفائلة جدا جدا ان السنة دي كلها خير.

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