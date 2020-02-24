باسم سمرة: "إيه الهبل إللي بيقوله محمد رمضان ده؟"

عبر الفنان باسم سمرة عن غضبه من تصريحات محمد رمضان بأنه لم يكن في وعيه حين ضربه، وقال باسم في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب «أنا أحب محمد رمضان واعتبره أخ صغير لي، ولكن لا أعلم إن كان الشيطان يتحكم في تصرفاته الأخيرة، ومعرفش إيه الهبل إللي بيقوله دا، كيف سأرد على أمي وإخواتي وبناتي بعد تصريحاته عني».

وأضاف أنه يدعو رمضان لمشاركته في بطولة فيلم روائي قصير ليحكم الجمهور أيهما يمتلك حرفة التمثيل أكثر من الآخر.

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وكان محمد رمضان قد حضر حفل زفاف شعبي في منطقة المنيل بالجيزة وتعرض للضرب من الفنان باسم سمرة، مما دفع الفنان باسم سمرة للتأكيد أنه لم يقصد ضربه، بل إن شدة التزاحم هي السبب فيما حدث.

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يذكر أن محمد رمضان أصدر مؤخراً بياناً صحافياً للرد على الطيار أشرف السعد قال فيه: «جمهوري وأهلي وناسي أنتم السبب في كل حاجة حلوة في حياتي ومشاركتي لكم في تفاصيل حياتي لأني بعتبركم عيلتي زي مابعرّف أمي إني اشتريت حاجة بحبها بعرفكم لأن انتم شاركتوني في صنع كل حاجة حلوة في حياتي... وأضاف رمضان في بيانه: «بسببكم برضه بتحارب هذه الحرب الممنهجة من مُعظم الاتجاهات... والسبب هو أن لا يجوز لواحد من الطبقة البسيطة يوصل لهذا النجاح والجماهيرية... والمقصود من الحرب دي الفتنة بيني وبين رزق ربنا ليا وهو أنتم»... وأردف قائلاً: «زي توجيهكم في موضوع بوست المستشفى إللي كان قصدي فيه إن مش أي حد يغلط يتم إقافه مدى الحياة العقوبة فعلاً قاسية جداً إنما مش قصدي الطيار خالص»... وتابع: «والدليل أن كل الطيارين إللي سمحوا بالتصوير لمعظم النجوم ونزلت على السوشيال ميديا لم يتم إيقافهم أسبوع واحد حتى... ومع ذلك لما شوفت أنكم فهمتم كلامي غلط حذفته برضه احتراماً لكم... واختتم بيانه بقوله: «ثقتي في الله ثم فيكم أن الظلم لا ينتصر أبداً».

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