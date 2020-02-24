موقف طريف لراشد الماجد على المسرح

فاجأت معجبة الفنان راشد الماجد بتعبيرها عن حبها له على المسرح في حفله الأخير، مما دفع الفنان للتصرف بطريقة طريفة لاقت إعجاب محبيه من الحضور، حيث نبهها إلى وجود زوجها في الحفل وهو يتثاءب، وقال لها الماجد: امسكي زوجك قاعد يتثاءب، مما تسبب في ضحك الحضور وتعبيرهم عن سرعة بديهة الفنان.
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يذكر أن راشد الماجد نجح في تصدر مؤشرات البحث على تويتر خلال الفترة الماضية، بعد أن أحيا حفلاً غنائياً كبيراً بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، على مسرح الفنان الراحل طلال مداح، وقدم راشد الماجد مجموعة كبيرة من أغانيه المميزة التي ينتظرها جمهوره من حفل لآخر، وتفاعل معه الكثيرون من جمهوره الذين ظلوا يرددون خلفه أغانيه التي استمتع بها الجمهور السعودي، الذي لم ير الفنان راشد الماجد بمدينة أبها وعلى مسرح طلال مداح لفترة زادت عن 20 عاماً. بعدها ترددت شائعات تفيد زواج الفنان راشد الماجد سراً بعيداً عن الإعلام، وهو ما نفته مصادر مقربة من الفنان الشهير، مؤكدة أنه لم يكرر تجربة الزواج ثانية حتى الآن.
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