باسل خياط: تيم حسن أهانني في الشارع أمام المارة!

نفى الفنان باسل خياط ما تردد مؤخراً حول وجود خلافات بين صديقيه تيم حسن وقصي خولي، مؤكداً أن الأمر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، فكل منهما صديق له منذ فترة الدراسة بالجامعة، ومازالت صداقتهما مستمرة حتى الآن.

وحكى باسل في برنامج تلفزيوني، حل عليه ضيفاً مؤخراً، عن موقف جمعه بصديقيه، مؤكداً أنهما اتفقا على تمثيل مشهد درامي في الشارع، واختار هو أن يقدم دور شاب أخرس، وأهانه تيم حسن وقصي خولي أمام صاحب أحد المحلات في الشارع وأمام المارة، مما دفع البعض للتعاطف معه، وتحول الأمر إلى معركة رغم أنه في الحقيقة مشهد تمثيلي.

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قصي خولي يواجه مشاكل مع زوجته

يذكر أن قصي خولي تعرض خلال الفترة الماضية لهجوم كبير من جمهوره، بعد أن شاركت سيدة اسمها مديحة الحمداني، أكدت أنها زوجته، فيديو لها وهي تهاجم قصي، وتتهمه بأنه أب فاشل وزوج قاسٍ، وأضافت مديحة أنه لا ينفق على أبنائه ولا يعتني بهم، ويدعي غير ذلك في اللقاءات التلفزيونية.

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وقالت مديحة إنها للأسف اختارت أن تعيش مع الشخص الخطأ، الذي جعلها تعيش حياة كئيبة وكلها ظلم ويا ليته يهتم بنجله العميد جونيور، فهو أب لا يعرف شيئاً عن عائلته.

ولاقى الفيديو الذي نشرته رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أنها المرة الأولى التي تظهر فيها وصدقها البعض، فيما طلب آخرون منها أن تظهر الدليل على أنها زوجته بالفعل.



شاهدي الفيديو :