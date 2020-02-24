دانييلا رحمة تنهار بالبكاء في برنامج تلفزيوني وتطلب وقف التصوير

انتهت دانييلا رحمة من تصوير برنامج تلفزيوني مع الإعلامية مهيرة عبد العزيز، وتحدثت خلال الحلقة عن مشوارها الفني، وكذلك عن أبرز محطاتها الفنية، وعلاقاتها الشخصية بزملائها في الوسط الفني.

وخلال الحلقة، تعرضت دانييلا لسؤال محرج من مهيرة لم تتمالك أعصابها بسببه، وانهارت بالبكاء، وطلبت وقف التصوير لحين استعادة هدوئها من جديد، وشهدت الحلقة عدة تحديات بين مهيرة ودانييلا في مجالات متعددة، ولم يتحدد موعد نهائي لعرض الحلقة حتى الآن.

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يُشار إلى أن دانييلا ولدت من أبوين لبنانيين هاجرا إلى أستراليا، خلال الحرب الأهلية اللبنانية، وكان والداها يعملان مع رئيس الوكالة المنظّمة والراعية لحفلة انتخاب ملكة جمال لبنان في أستراليا، فسأله المدير عن سنها، وكانت وقتها في الثامنة عشرة، فشجعه على السماح لها بالمشاركة في انتخاب ملكة جمال لبنان في أستراليا. وقد درست الإعلام في أستراليا، وعندما شاركت في مسابقة ملكة الجمال انقطعت عن الدراسة.

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عام 2014 قررت العودة إلى لبنان، وقامت بتقديم برنامج «إكس فاكتور» إلى جانب باسل الزارو، كما فازت بالمركز الأول بمسابقة «دانسينج ويذ ذا ستارز» رقص النجوم (الموسم الثاني).

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