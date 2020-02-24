فيديو قصي خولي يتحدّث للمرّة الأولى عن زوجته وابنه ويكشف سر إخفائه زواجه

كشف الممثل السوري قصي خولي أنّه خبّأ خبر زواجه من مديحة الحمداني، بسبب رغبته بالاحتفاظ بخصوصياته بعيداً عن الإعلام، إلا أنّه لم يأتِ على ذكر اسم زوجته، واكتفى بوصفها بالشريكة، وذلك وقال في حلقة خاصة من برنامج "دبي كروز" مع ميساء مغربي.

قصي ومديحة

وعن وضعه العاطفي، قال قصي خولي إنّه عاشق دائماً، وأشار إلى أنّه عرف الحب الحقيقي للمرة الأولى في العام 2003، وآخر صدمة عاطفية تعرّض لها كانت منذ أربعة أشهر، دون أن يوضح ما إذا كان لهذه الصّدمة علاقة بزواجه.

وبرّر إخفاءه خبر زواجه وإنجابه طفلاً بأن الأمر كله يخصه وحده، وعندما قالت له ميساء مغربي بأنها صديقته ومقربة منه وفوجئت بأنه متزوج وعنده طفل علّق بقوله "ابني وأمه هو شيء شخصي وملكي وحدي ولا علاقة لأحد به.".

أضاف: هناك أشياء يجب أن تحتفظي بها لنفسك فقط، وتضفي عليها الكثير من الخصوصية، لأنها منطقة حساسة ملكي وحدي بينما كل حياتي الأخرى ملك للناس ومكشوفة للجميع.

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وأكّد أنّ قرار إبقاء زواجه سرا كان متفقاً عليه مع "أم ابنه" دون أن يطلق عليها لقب "زوجة".

مديحة

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أضاف: قديما كانوا يقولوا أنني سأعرف مقدار ما قدمه والدي من جهد لرعايتنا عندما أرزق بطفل، وهذا ما حدث بالفعل، فقد أدركت قدر ما عانوه من عذاب وخوف ومشقة من أجل رعايتنا.

وعن والدة ابنه قال "حتى لو نشبت خلافات بين الزوجين فالطفل من الممكن أن يكون السبب في استمرار الزواج ومتانة العلاقة بين الزوجين حتى لو صار ما في اتفاق بين الطرفين، وابني السبب في أن تظل أمه بنظري نبيلة ومنزهة وغالية.".

مديحة

واعترف قصي بوجود مشاكل مع زوجته بسبب الغيرة، قائلاً: الوضع تحت السيطرة دوما، ولا بد أن تكون هناك ثقة وحب وعقلانية بين الزوجين.

توضيح ميساء مغربي:

وقد استبقت ميساء مغربي عرض الحلقة مع قصي خولي، بتوضيح أكدت فيه أن التسجيل تم قبل أسبوعين، أي قبل خروج زوجة قصي إلى الإعلام، عبر الفيديو الشّهير الذي بثّته قبل أيام، وتحدّثت فيه عن علاقة قصي السيّئة بها وبابنه.

وأضافت: ما أحزنني كثيرا هو اعتبار الناس انني اقف لجهة قصي بالمطلق، لكن بالواقع ما يهمني هو ان قصي لم يطلب مني اطلاقا كصديقة او مذيعة، او من الشركة المنتجة او من المحطة، حذف اي مقطع من حديثه في سياق حلقته التي صوّرت منذ حوالى الاسبوعين.

كما أشارت الى ان خولي لم يتحدث اطلاقا عن وضعه الاجتماعي، سواء مثلا اذا كان متزوجا او مطلّقاً.