هاني شاكر يحرر محضر شرطة ضد هذا الفنان!

قام حمو بيكا بإحياء حفل فني داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة سموحة بالاسكندرية، وبناء عليه قامت إدارة الرقابة على المصنفات الفنية بعمل محضر برقم 219 جنح اقتصادية ضد حمو بيكا، بعدما قام بإحياء الحفل دون الحصول على تصريح غناء من نقابة المهن الموسيقية أو تصريح من المصنفات الفنية.

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كما حررت نقابة المهن الموسيقية فرع الإسكندرية ونقيبها المنتخب حديثاً علاء المرضي، بتحرير محضر ضد حمو بيكا والفندق الذي استضاف الحفل، وذلك بناء على تعليمات المايسترو منصور هندي رئيس لجنة العمل، الذي أكد أن النقابة لن تتوانى عن تطبيق القانون الذي يمنع أي شخص من الغناء إلا بعد الحصول على تصريح من النقابة.

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يذكر أن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين قرر خلال الأيام الماضية، إعادة النظر في كافة تصاريح الغناء التي تم منحها لمطربي المهرجانات بعدما لم تتلزم مجموعة كبيرة منهم بالاتفاقات والشروط التي وضعتها النقابة من أجل تقديم فن راق ومميز يليق باسم مصر بحسب المكتب الإعلامي لنقابة الموسيقيين.

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