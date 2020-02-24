خطوبة ديانا كرازون من إعلامي شهير

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ذكر مقرّبون من الفنّانة الأردنيّة ديانا كرزون، أنّ هذه الأخيرة عقدت خطوبتها على الإعلامي الأردني معاذ العمري، وأنّ الحفل الرّسمي لإعلان الخطوبة سيتمّ يوم الجمعة المقبل.
ديانا وخطيبها
وذكرت مواقع إلكترونيّة أردنيّة، أنّ وفداً من شخصيات إعلامية ووطنية سيتوجّه لطلب يد سوبر ستار العرب المطربة ديانا كرزون للإعلامي معاذ العمري.
ديانا كرزون
يذكر أنّ ديانا من مواليد أواخر العام 1983، وقد فازت عام 2003 بأوّل دورة في برنامج "سوبر ستار"، وحققت شهرة كبيرة في العالم العربي.
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