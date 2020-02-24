فيديو: دانييلا رحمة تبكي بحرقة في حضن والديها لهذا السبب

بكت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة بحرارة، بعد أن فاجأتها الإعلاميّة السّعودية مهيرة عبد العزيز بإحضار والديها من أستراليا، خلال حلولها ضيفة على برنامج "غداً أجمل" الذي يذاع على قناة MBC.

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فقد طلبت مهيرة من دانييلا إغماض عينيها، ثم أحضرت لها شخصاً وطلبت منها أن تحزر هويّته، فبدا الارتباك على دانييلا قبل أن تكشف عينيها وتفاجىء بوالدها.

فاحتضنته باكية وأخبرته أنّها كانت قلقة لأنّه لم يجب على اتصالاتها خلال اليومين الماضيين، لتخبرها مهيرة أنّ البرنامج أحضره من أستراليا مفاجأة لها، قبل أن يفتح باب خلفها وتدخل منه والدتها، لتعانقها بدورها وتغرقان بالبكاء.

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دانييلا ومهيرة عبد العزيز

وكانت دانييلا المنهمكة بتصوير مسلسل "العودة" الذي يعرض حالياً عبر شاشة MBC، والتي تصوّر منذ أسابيع مسلسل "أولاد آدم" ليعرض في رمضان المقبل، لم تسافر للقاء والديها منذ مدّة طويلة، ما دفعها إلى البكاء وهي تحتضنهما.

وقد كتبت دانييلا بعد لقائها والديها "ما بتذكر شو حسيت بأول لحظة اللي شفت فيها بيّي وإمي قدامي.. كنت فعلاً بحاجتن بهالفترة من ضغط التصوير والتعب.. كانت أحلى مفاجأة من فريق البرنامج ... شكراً لكل فريق العمل".

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