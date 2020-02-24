بالفيديو: احمد العوضي يكشف حقيقة ارتباطه بياسمين عبد العزيز

تهرب الفنان أحمد العوضي من الرد عن صحة ما تردد عن ارتباطه بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، موضحًا أنه لم يتحدث أو نشر أي بوستات على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد ارتباطه بالفنانة ياسمين عبدالعزيز.

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وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامية إيمان الحصري: «كان هناك أحد الأشخاص يسألني عن فتاة أحلامي، فقلت إن فتاة أحلامي أن تكون بنت بلد، وجدعة، ودمها خفيف، وليس لها علاقة بالفنانة ياسمين عبدالعزيز».

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وكان الفنان أحمد العوضي شارك الفنانة ياسمين عبدالعزيز احتفالها بعيد ميلادها الشهر الماضي، والتقط معها عددًا من الصور، ما أثار جدلًا كبيرًا وتساؤلات بين متابعي النجمين حول علاقتهما حيث زعم البعض أن هناك ارتباطًا بينهما.



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