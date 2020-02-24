فيديو: سيرين عبد النور في لقطات حميمة مع زوجها في عيد ميلادها

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احتفلت الفنانة سيرين عبد النور، بعيد ميلادها الـ43، بحفلٍ بسيط مع أصدقائها المقرّبين وزوجها فريد رحمة.
سيرين عبد النور
ورقصت سيرين مع الجميع وبدت سعيدة بالحفل، كما حرصت على معانقة زوجها بحرارة، معربة عن تقديرها للحفل المفاجأة الذي أعدّه لها.
وقد أخذت سيرين إجازة من تصوير مسلسل "دانتيل" الذي يجمعها بمحمود نصر وسيعرض في رمضان المقبل، للاحتفال بعيدها.
سيرين وستيفاني صليبا
وكان من بين الحضور، الممثلة ستيفاني صليبا، التي نشرت صوراً لها مع سيرين، وأشادت بالصّداقة التي تجمعهما، وأكّدت أنّ لا شيء يمنع من أن تجمع الصّداقة ممثلتين.
شاهدو الفيديو هنا:
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