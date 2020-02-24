اشرف زكي: شقيق هيثم احمد زكي تسبب في مهزلة وسوف أقاضيه

قال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن ما فعله شقيق الفنان هيثم أحمد زكي من والدته، مهزلة ويجب التصدي لها، مضيفاً أنه سوف يقاضيه، بعد بيعه شقة كان يملكها الفنان الراحل عن والده.

اقرئي ايضا : باسم سمرة لـ«محمد رمضان»: «الشيطان سايقك.. ما تصحى يا ابني لنفسك» (فيديو)



وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى المصرية، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، أن الشقة كانت تحتوى على عدد كبير من الرسائل الخاصة بالفنان أحمد زكي، والعديد من الوثائق والملابس التي تعود لشخصيات أفلامه، ولاسيما دوره بـفيلم أيام السادات.

Advertisements

وعرض الإبراشي فيديو له أثناء تجوله داخل الشقة، مظهراً المقتنيات الخاصة بالفنان القدير أحمد زكي في مراحل مختلفة من حياته.



شاهدي الفيديو :