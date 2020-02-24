خالد أرغنش يشعر بالخيبة بعد أن خذله الجمهور التركي

على الرغم من أنّ مسلسل "بابل" لـ خالد أرغنش وأوزان جوفين ونور فاتح أوغلو وأصلي أنفير، وفق إعلان مؤسسة الابحاث التركيّة The WIT التي تجري تحليلاً لوسائل الاعلام الاجتماعية، كان الأكثر حديثاً لشهر يناير الماضي، إلا أنّ استمرار نسبة مشاهدته بالتّراجع شكّل قلقاً حقيقياً لصنّاعه.

فقد حقّقت حلقته السّادسة المرتبة الثانية بنسبة مشاهدة4.99، وهو يشهد أسبوعياً انخفاضاً في عدد المشاهدين.

أمّا في العالم العربي فالوضع مختلف تماماً، إذ أنّ المسلسل بحسب شبكة OSN التي تعرضه بالتّزامن مع عرضه في تركيا، فقد حقّق المسلسل نسبة مشاهدة مرتفعة، واحتلّ المرتبة الأولى في قائمة الأعمال التي تعرضها الشبكة.

-خالد أرغنش يشعر بالخيبة

الممثل التركي خالد أرغنش يشعر بالخيبة، إذ أنّ أعماله اعتادت أن تتربّع على عرش المرتبة الأولى من "حريم السلطان" إلى "أنتِ وطني"، واليوم يشعر أنّ جمهوره خذله، ولم يعرف بعد أسباب انحدار نسبة المشاهدة بهذه الطريقة.

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مسلسل بابل

وكان الانحدار قد بدأ في الحلقة الثانية، التي احتلت المرتبة السابعة في نسبة المشاهدة، بعد الضجة الكبيرة التي رافقت انطلاقته.

-انطلاقة صاروخية

وكانت الحلقة الأولى قد حققت نسبة مشاهدة مرتفعة، ووصلت بعدها الاف الشكاوى الى هيئة الرقابة على المصنفات الفنية في اسطنبول، من قبل مواطنين اعترضوا على مضمون المسلسل، ورأوا انه يحرض على السلطات التركية ويشجع على الحقد الطبقي، الأمر الذي ردت عليه شركة الإنتاج مؤكدة أن العمل ليس سياسيا وأن الشكاوى ظلمت المسلسل.

مسلسل بابل

وعزا محبو المسلسل تراجعه، إلى الزلزال الذي ضرب تركيا مع عرض الحلقة، إلا أن استمرار نسبة المشاهدة في الانخفاض، أدى إلى تخوف صناع العمل من فشله، وبالتالي إيقاف عرضه ككل الأعمال التي تشهد نسبة مشاهدة منخفضة، إلا أنّ ما بدّد هذه المخاوف بيعه إلى الخارج ما عوّض الخسائر المالية التي ستنتج عن انخفاض نسبة الإعلانات تبعاً لنسبة المشاهدة.