سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 24 فبراير 2020

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، الإثنين، في تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلا 105 جنيهات، كما ظل سعر العملة الخضراء مستقرا لدى البنك المركزي السوداني عند 53.1 جنيه للشراء و53.36 للبيع.

ويواصل المركزي السوداني تثبيت سعر الجنيه بعد اتباعه خلال الأيام الماضية سياسة الخفض التدريجي للعملة الوطنية، والتي صاحبها أيضا زيادة في قيمة الدولار بالسوق السوداء.

وسجلت العملة الخضراء مستوى موحدا عند 53.1 جنيه للشراء و53.36 جنيه للبيع في معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان.

وتكرر هذا السعر في بنوك السلام والمال المتحد والتنمية الصناعية والتضامن الإسلامي والجزيرة السوداني الأردني والبركة السوداني والخرطوم وبيبلوس أفريقيا والسعودي السوداني والسوداني الفرنسي.

أما في السوق السوداء، فقد بقي سعر الدولار عند نحو 105 جنيهات، على ذات المسار الذي توقعه متعاملون قالوا إن العملة الخضراء تتجه صوب 120 جنيها بحلول نهاية العام الجاري.

ويعاني السودان شحا في الموارد الدولارية ولم تؤثر جهود حكومته الجديدة في عكس المسار الصاعد للعملة الخضراء سواء في سعر الصرف الرسمي أو الموازي.

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ويحتاج السودان إلى تمويلات فورية تقدر بنحو 3 مليارات دولار لتجنب تفاقم أزمات اقتصاده، وترزح البلاد تحت ديون هائلة تقدر بـ60 مليار دولار، وترغب الحكومة في إلغاء جزء منها.

وكان جرد مولر وزير التنمية الألماني قال في تصريحات أمس الأحد إن السودان يحتاج إلى مساعدات دولية على الفور داعيا إلى "عدم إضاعة الوقت" في هذا الصدد.

ويزور الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، السودان يومي 27 و28 فبراير/ شباط الجاري، على رأس وفد يضم نحو سبعين شخصا، في أول زيارة لمسؤول غربي كبير للبلاد منذ 35 عاما، وفقا لما ذكرته وكالة السودان للأنباء (سونا)، يوم السبت.

وسيناقش الرئيس الألماني والوفد المرافق مع المسؤولين في السودان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة خاصة بعد قرار البرلمان الألماني رفع الحظر التنموي عن السودان.

سعر اليورو والإسترليني

وحسب البنك المركزي السوداني، سجل سعر اليورو 57.59 جنيه للشراء مقابل 57.88 جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني 68.80 جنيه للشراء مقابل 69.14 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء سجل اليورو 112.32 جنيه والإسترليني 133.12 جنيه.

سعر الريال والدرهم والدينار

وفي المركزي السوداني سجل الريال السعودي 14.15 جنيه للشراء مقابل 14.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.45 جنيه للشراء و14.53 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 172.23 جنيه للشراء و173.09 جنيه للبيع.

أما السوق السوداء، وفقا لمواقع محلية، فقد بلغ سعر صرف الريال السعودي 27.90 جنيه، فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي 28.5 جنيه، وبلغ سعر الدينار الكويتي 243 جنيها.