فهد المولد يكشف موعد عودته إلى الاتحاد السعودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد فهد المولد، لاعب فريق اتحاد جدة السعودي، أنه سينخرط في التدريبات الجماعية للفريق في مارس/آذار المقبل، استعدادا للعودة مجددا في المباريات في مايو/أيار المقبل، بعد انتهاء عقوبة إيقافه.



وقال المولد في تصريحات تلفزيونية، إنه فضل الخضوع لفترة تأهيل في فرنسا، حتى يعود أقوى إلى الملاعب بعد فترة إيقاف ليست بالقليلة.

وكانت الرقابة على المنشطات قد قررت في وقت سابق، إيقاف فهد المولد لمدة عام كامل بسبب المنشطات، ومن المقرر أن تنتهي العقوبة في مايو/أيار 2020.

وأضاف لاعب فريق الاتحاد أنه أول مباراة سيشارك فيها مع فريقه أمام نادي النصر في الجولة 29 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والمقرر لها يوم 12 مايو/أيار المقبل.

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وطالب المولد (25 عاما) جماهير الاتحاد بضرورة الوقوف إلى جواره في المرحلة المقبلة، من أجل استعادة مستواه سريعاً والمساهمة في الارتقاء بمستوى الفريق.

ووجّه فهد المولد الشكر إلى مجلس إدارة نادي الاتحاد الذي لم يتوان عن مساعدته في الفترة الأخيرة، سواء في فترة التأهيل أو أي أمور أخرى من أجل استعادة مستواه سريعا.

يذكر أن الاتحاد يحتل حاليا المركز 13 في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بفارق 4 نقاط عن منطقة الهبوط.