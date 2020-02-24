بعد إطلاقه “الحق عليك”، محمد خيري يتألق بسهرة طربية في بيروت

بالتزامن مع نجاح أغنيته الجديدة “الحق عليك” التي لاقت تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي، أحيا النجم محمد خيري سهرة طربية مميزة ليل السبت في التياترو فيردان.

وفي التفاصيل، تألق “خيري” في الحفل وصدح صوته في الأرجاء، حيث أمتع الجمهور بأدائه لمجموعة متنوعة من الاغاني الطربية الأصيلة التي تميّز بتأديتها كالعادة، الى جانب مجموعة من الأغاني الجديدة والمتنوعة التي أشعلت الأجواء فرحاً وبهجة حتى منتصف الليل. واختتم وصلته الغنائية بأغنيته الجديدة “الحق عليك” الذي أطلقها مؤخرًا حيث شاركه الغناء ملحن الأغنية نبيل خوري وتفاعل الحضور معهما بشكل كبير.

يذكر أن محمد أطلق فيديو كليب “الحق عليك” عبر قناته الخاصة على موقع يوتيوب وقد تم عرض الكليب للمرة الأولى عبر برنامج بيت الكل مع مقدم البرنامج عادل كرم حيث حل ضيف الحلقة وقام بتأدية سلسلة أغاني طربية ومنوعة تفاعل معها الجميع.

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“الحق عليك” هي من كلمات أحمد ماضي، ألحان نبيل خوري، توزيع باسم رزق، وتسجيل استوديو هادي شرارة. أما الكليب فهو من إخراج روي عقيقي وانتاج شركة هيومانجمنت.

من جهة أخرى، يستعد محمد لإحياء حفل غنائي آخر في التياترو في 14 آذار ومن ثم سيحيي حفلين متتاليين في كل من بلجيكا وسويد في 12 و 25 نيسان تباعاً.