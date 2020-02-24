جمهور راغب علامة في مصر.. إليكم هذا الخبر

بعد حفليْ عيد الحب الناجحيْن بمختلف المقاييس، يتابع السّوبرستار راغب علامة حفلاته الفنيّة، حيث ضرب موعداً مع جمهوره المصري في الجامعة البريطانية في القاهرة بحفل فنّي، وذلك يوم الجمعة الواقع في ٦ مارس/ آذار المقبل.

وكان السوبرستار قد أحيا حفليْن جماهيرييْن بمناسبة “يوم الحبّ” وذلك بعدما وقف للمرّة الثالثة على مسرح الأولمبيا العريق في العاصمة الفرنسيّة باريس في حفل مكتمل العدد فُقدت تذاكره قبل عشرة أيّام من موعده.

وبعد حفله في الأولمبيا توجّه علامة مباشرة إلى العاصمة التونسيّة ليحيي حفلاً جماهيرياً مكتمل العدد في أوتيل موفنبيك في سوسة، حظي خلاله بتفاعل مميّز أكّد على حجم مكانته الكبيرة في قلوب الجمهور التونسيّ.