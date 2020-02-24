تفاصيل حفل رامي جمال في الفيوم

يستعد الفنان رامي جمال لإحياء حفله الغنائي الأول بعد طرح ألبومه الجديد "أنا لوحدي"، وذلك في محافظة الفيوم.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس الموافق 5 مارس، برفقة الموزع الموسيقي إسلام شيبسي، على أن يكون سعر التذكرة موحد بقيمة 275 جنيه.

يذكر أن رامي قد طرح ألبومه الجديد "انا لوحدي" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحقق نسب مشاهدات واستماع عالية تخطت الـ 18 مليون مشاهدة، ضم الألبوم 15 أغنية منهم"أدف يامراكبي، بيهم كلهم، سقف، بعد مااغيب".

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