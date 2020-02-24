أحمد بتشان يقترب من النصف مليون مشاهدة بأغنية "بيني وبينك"

اقترب الفنان أحمد بتشان من حاجز النصف مليون مشاهدة بأغنيته"بيني وبينك"، وذلك بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات أحمد الماكلي، ألحان رامي جمال، توزيع إيهاب فاروق. يذكر أن باتشان طرح أخيراً أغنية "لازم أفهم"، التي حصلت على أكثر من مليون مشاهدة على "يوتيوب"، الأغنية من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وتوزيع خالد عز. Advertisements قد يهمك ايضاً: رويدا عطية تطرح كليب «حدا تاني» على «يوتيوب» "أنا لوحدي" لرامي جمال يحقق أكثر من 18 مليون مشاهدة على" يوتيوب"

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