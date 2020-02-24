أدهم نابلسي يتخطى الـ2 مليون مشاهدة بأغنيته الجديدة "بتعرف شعور" في يومين

حقق الفنان أدهم نابلسي بأغنية "بتعرف شعور"، أكثر من 2 مليون مشاهدة، وذلك بعد يومين من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات علي مولى، ألحان وتوزيع أدهم نابلسي، إضافة إلى حصولها على المركز الثاني في صدارة المشاهدات على "يوتيوب".

يذكر أن آخر إصدارات أدهم الغنائية كانت أغنية "حدا مابينتسى" التي طرحت في أغسطس من العام الماضي وحققت أكثر من 14 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، الأغنية من كلمات علي مولى، ألحان فضل سليمان، توزيع عمر صباغ.

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