ديانا كرزون تكرم العندليب الأسمر في مهرجان الفجيرة الدولي للفنون

أحيت الفنانة ديانا كرزون حفلا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، على مسرح الكورنيش الرئيسي، وشهد الحفل حضورا مميزا خصوصا من الجمهور الخليجي والجاليات العربية المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقدمت خلال الحفل مجموعة من الأغنيات وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وبدأت ديانا كرزون حفلها بأغنية خلص ولو ومش مسموح كما قدمت أغنية «هيدا الحكي» وأغنية «نسم علينا الهوى»، وتخلل الحفل الكثير من الأغنيات لتقدم مدلي موال، اسمر يا حلو، بيت الشعر، تيجي حارتنا، وين ع رام الله، مرعيه، بالله تصبو، نزلن على البستان.

واختتمت مشاركتها في المهرجان بتكريم العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ من خلال أغنية موعود، علمًا بان المهرجان أقام متحف يظم كافة مقتنيات العندليب الأسمر، فيما غنيت من أعمال الفنان محمد عبده والفنانة الكبيرة سميرة توفيق كما قدمت أغنية يا ناعم العود للفنان الراحل حسين جاسم.

وفي ختام مشاركتها في مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، قامت الإعلامية الإماراتية حصة الفلاسي بتكريم الفنانة ديانا كرزون نظير مشاركتها في الليلة الغنائية المميزة ضمن فعاليات المهرجان.

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