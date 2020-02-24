تعرف علي رسالة من مي حلمي لزوجها

نشرت المذيعة مي حلمي عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة لها وهي جالسة على مقدمة سيارتها الفارهة وذلك أثناء تواجدها في الإمارات.

وعلقت مي حلمي على الصورة موجهة كلامها إلى زوجها المطرب محمد رشاد، قائلة: "أخيراً طلعت الرخصة بعد معاناة امتحانات.. دلوقتي أقدر أسوق في الإمارات كلها من غير ما تقولي لا.. أنا في السواقة معنديش ياما ارحميني".

وانهالت على مي العديد من التهاني من متابعيها بعد حصولها على رخصة القيادة، وعلق البعض قائلاً: "مبروك على الرخصة"، فيما علق متابع آخر بقوله: "الاختبارات هناك صعبة بس إحنا نعمل أي حاجة في أي مكان".

يذكر أن الفنان محمد رشاد أعلن من خلال حسابه الشخصي على "إنستغرام"، في وقت سابق، تعرض زوجته مي حلمي للإجهاض حيث نشر صورة لها وهي راقدة على سرير في أحد المستشفيات، وعلق على الصورة بالدعاء لها بالشفاء وأن الله سوف يعوضهما خيراً مما فقداه.

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