هجوم على ريهام سعيد بسبب صورة ليد ابنها

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، صورة كشفت من خلالها عن تعرض نجلها للحرق بواسطة الماء المغلي، وعلقت على الصورة قائلة: "الحمد لله تيتو وقع عليه ميه مغلية، أرجو الدعاء بالشفاء، ونبي كفايه حقد وحسد كفاية".

تعليق ريهام على الصورة أثار حفيظة العديد من المتابعين لها، إذا هاجمتها متابعة قائلة: "سوري يعني إنتي بتطلبي مننا ندعو لابنك ولا بتشتمينا وتتهمينا بالحقد والحسد، حقيقي إنتي اللي محتاجة إننا ندعيلك بالشفا"، وردت عليها الإعلامية قائلة: "هو أنتي اللي بتحسديني؟ أنا بطلب الدعاء من الكل واللي بيحسد يبطل حقد سهلة".

فيما هاجمها آخر قائلا: "كل واحد بيبتلى حقد إيه وحسد إيه بس، إنتي تعرفي اللي عندي إيه أو اللي عند غيري، كلنا عندنا اللي مكفينا والحمد لله". وقال آخر "أنت بالذات تتحسدي على إيه؟؟ ربنا يكون بعون اللي حواليك"، وردت عليه ريهام قائلة: "الحمد لله عندى كل حاجة".

ومع زيادة الهجوم اضطرت ريهام سعيد لتعديل التعليق على الصورة لـيكون: "الحمد لله تيتو وقع عليه مية مغلية أرجو الدعاء بالشفاء".

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